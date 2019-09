Zweitliga-Duo fährt in die Hauptstadt

Mannheim.In der Zweiten Feldhockey-Bundesliga der Damen geht die Reise für den TSV Mannheim Hockey und den Feudenheimer HC nach Berlin. Die TSVMH-Damen treten am Samstag (14.30 Uhr) beim TuS Lichterfelde an, bevor es am Sonntag (12 Uhr) zum TC Blau-Weiss Berlin geht.

„Das Ziel ist es, sechs Punkte aus Berlin mitzubringen. Dass es am Samstag gleich ein Spitzenduell gegen den TuS Lichterfelde gibt, motiviert uns sehr. Vor Blau-Weiss haben wir großen Respekt, auch deren Saisonstart nicht optimal gelaufen ist“, sagt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller. Für die FHC-Damen geht es am Samstag (14.30 Uhr) erst beim TC Blau-Weiss Berlin und am Sonntag (12 Uhr) beim TuS Lichterfelde zur Sache. and

