Zwischen Fan-Frust und Pokal

„Die aktuelle Situation ohne euren bedingungslosen Support ist für uns Spieler eine seltsame Situation“, heißt es weiter. „Mit dieser Art von Boykott wird die Mannschaft erneut bestraft und dieses wissentlich. Be-straft, ohne dafür der Auslöser zu sein“, monieren die Waldhof-Profis, die nach dem Spielabbruch gegen Uerdingen schon mit dem vom DFB-Sportgericht verhängten Drei-Punkte-Abzug zu kämpfen haben.

Mit der vom Verein beschlossenen Verlegung des Fan-Bereichs weg von der Ost-Tribüne, die dann vom DFB im Sportgerichtsurteil als Auflage zementiert wurde, hat sich der Club nun eine weitere Baustelle eröffnet, deren Folgen noch nicht absehbar sind. Für Trainer Bernhard Trares gibt es hier aber kaum Alternativen. „Die Leute sollten das so akzeptieren wie wir das auch akzeptieren und einfach wieder nach vorne schauen“, wünscht sich der Coach die entsprechende Unterstützung.

Ob sich die Situation bis zum nächsten Heimspiel am 7. August gegen Hessen Dreieich entspannt, darf nun mit Spannung abgewartet wird. Vor dieser Begegnung stehen aber noch das Pokalspiel am Mittwochabend bei der SpVgg Neckarelz und die Partie bei 1899 Hoffenheim II (Samstag, 14 Uhr) an. Beim Landesligisten ist der SVW auf dem Papier klarer Favorit, doch vor dem Anpfiff um 19 Uhr im Elz-Stadion des Mosbacher Stadtteils macht Waldhof-Trainer Trares unmissverständlich klar: „Wir nehmen die SpVgg Neckarelz ernst und bereiten uns gezielt vor. Wir werden keinen Gegner unterschätzen.“

Dazu hat der Mannheimer Regionalligist auch überhaupt keinen Grund, denn die jüngste Pokal-Historie der Blau-Schwarzen spricht Bände: Seit 14 Jahren versucht der Waldhof nun schon vergebens, sich mal wieder für die 1. Runde des DFB-Pokals zu qualifizieren. Der heutige Auftritt in der 3. Runde des BFV-Pokals - in den ersten beiden Runden durften die Mannheimer zuschauen - ist der 15. Anlauf, sich endlich mal wieder auf bundesdeutscher Ebene präsentieren zu können.

Gegner Neckarelz hat den Waldhöfern da einiges voraus, die zweite Teilnahme am DFB-Pokal in der Saison 2009/2010 war zudem der bisherige Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Am 2. August empfing Neckarelz in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena vor 30 000 Zuschauern den FC Bayern München und verkaufte sich unter der Regie von Peter Hogen, einem ehemaligen Spieler und Trainer des VfR Mannheim, beim 1:3 mehr als achtbar.

Der ehemalige Regionalligist (2013 bis 2016) ist mittlerweile aber bis in die Landesliga Odenwald abgestiegen. Runde drei gegen den SV Waldhof erreichte die SpVgg Neckarelz mit Siegen gegen den VfR Uissigheim (1:0) und den TSV Mudau (3:1).

