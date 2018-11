Zwischen Hoffen und Bangen

Mannheim.Der Traum von der Landesliga scheint für die SpVgg Wallstadt schon kurz vor der Winterpause ausgeträumt. Trainer Michael Wagner wird mit seinem Team wohl auch in der kommenden Saison in der Kreisliga spielen. Groß ist das Potenzial des Kaders, noch größer waren die Erwartungen vor der Runde.

Die Wallstädter galten als Topfavorit auf die Meisterschaft, bekundeten auch offen ihre Ambitionen. Die Realität ist jedoch ernüchternd: Drei der letzten fünf Saisonspiele gingen verloren, vor allem auf heimischen Platz lässt die Wagner-Elf viele Punkte liegen. Nur mit dem Fernglas ist für die SpVgg ein Blick auf Spitzenreiter Srbija Mannheim möglich.

Srbija ist enteilt

Die Misere in Zahlen: Die Wallstädter rangieren auf Platz sieben, zu Primus Srbija fehlen satte elf Punkte. „Die Meisterschaft können wir abschreiben, so realistisch müssen wir sein“, erklärt ein enttäuschter Wagner, dem vor allem die jüngste 0:1-Heimschlappe gegen Viernheim zu schaffen macht: „Wir haben 85 Minuten ein gutes Spiel abgeliefert und fangen uns dann diesen unnötigen Treffer. Das ist bitter und auch nicht einfach zu verarbeiten. Es gilt, Srbija großen Respekt zu zollen. Die spielen eine sehr starke und vor allem konstante Runde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die Meisterschaft noch nehmen lassen.“

Das Problem der SpVgg ist offensichtlich: Die Mannschaft hat die stärkste Defensive der Liga, es fehlt aber ein Knipser. In der Torjägerliste der Kreisliga befindet sich kein einziger Wallstädter in den Top Ten. „Wir haben aber auch ein Kaderproblem. Wenn dir während der Runde zwölf Spieler verletzungsbedingt wegfallen, fehlen natürlich Alternativen“, führt Wagner auch die lange Verletztenliste als Ursache an. Toptorjäger Markus Köhler stand in dieser Saison beispielsweise noch keine einzige Minute auf dem Feld.

„Spielen guten Fußball“

Seinen eigenen Stuhl sieht der Coach nicht in Gefahr: „Ich stelle mich nicht in Frage. Natürlich wirkt es nach außen so, dass wir weit hinter unseren Zielen herlaufen, das ist auch Fakt, und natürlich kommt dann irgendwann auch die Trainerfrage. Wir spielen aber einen guten Fußball, das Team holt aus unserer jetzigen Situation das Beste heraus.“

Zudem wäre da noch eine Situation, die noch viel ernster zu sein scheint als bisher bekannt. Neuverpflichtungen sind in der Winterpause kein Thema – und es kommt noch schlimmer: Gerüchten zufolge steht Wallstadt vor einem finanziellen Problem. Im Mannheimer Fußballkreis ist dies ein großes Thema. Es heißt die SpVgg könne die Spielergehälter nicht mehr zahlen, nur Siegprämien sollen noch ausgeschüttet werden. Auf einer internen Sitzung am Dienstag sollen diese Maßnahmen offenbart worden sein.

Steht die Wallstädter Mannschaft kurz davor, auseinanderzufallen? Wagner wollte sich dazu nicht äußern, er legt seinen Fokus auf das Sportliche. Der Stellvertretende Vorsitzende Yüksel Arslan dementierte die Gerüchte: „Da ist nichts dran. Fakt ist: Wir planen intern einige Umstrukturierungen, die ich nicht näher erläutern möchte. Wir haben Gespräche mit dem Trainerteam und den Spielern geführt, unser Vorhaben erklärt und warten auf Rückmeldung“, betont Arslan, der offenbar gleich zu Beginn seiner Amtszeit große Probleme auf dem Tisch hat. Erst Anfang November hat er mit dem Vorsitzenden Michael Dörr die Geschicke des Vereins übernommen: „Wir befinden uns aktuell noch quasi in einer Übergabephase, müssen die Arbeit unserer Vorgänger analysieren und zusammentragen. Ich gehe aber davon aus, dass das Team nicht in den nächsten Wochen auseinanderfallen wird.“

Sportlich will die Wagner-Elf am Sonntag das Blatt wenden. Es geht auf heimischem Platz gegen den Tabellenvorletzten SpVgg Ketsch II. „Wir wollen uns positiv aus diesem Fußballjahr verabschieden und den Dreier bei uns behalten. Es wird allerdings kein Selbstläufer, die Liga ist so ausgeglichen, da ist jedes Team gefährlich“, so Wagner, der sich in Sachen Aufstieg noch ein Hintertürchen offenlassen will: „Tabellenplatz zwei und damit die Aufstiegsrelegation ist noch erreichbar, das sind nur fünf Punkte. Kein Team – außer Srbija – zeigt in dieser Saison die Konstanz, um diesen Platz sicher beanspruchen zu können.“

