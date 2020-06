Zwischen Traurigkeit und Trotz

Ingolstadt/Mannheim.Bernhard Trares hat in seiner Karriere schon viel gesehen und erlebt. Nicht weniger als 464 Spiele im Profi-Fußball sowie 16 Jahre als Co-Trainer und Chefcoach an der Seitenlinie sind für den Bergsträßer notiert. Doch das, was der 54-Jährige am Mittwochabend beim 0:2 (0:1) in Ingolstadt mitmachen musste, war selbst für den Trainer des SV Waldhof ein Novum. „So habe ich ein Spiel, in dem vom

...