Zwischen Weltklasse und Tanzschule

„Die Paare lieben unser Tanzfestival wegen des Ambientes im Rosengarten und der großen Liveband. Die meisten Veranstaltungen finden mittlerweile in Sporthallen statt, auch Live-Musik ist keine Selbstverständlichkeit mehr“, ist Stefan Ossenkop, dem Projektleiter des Veranstalters mcon, um die „m)))motion“-Zukunft nicht bange. „Viele Länder nehmen im Kalender sogar Rücksicht auf uns.“ Es gibt nur ein Problem. „Unser vom Verband vorgegebener Etat für die Preisgelder ist 18 000 Euro. Niemand in Europa kann mit den asiatischen Preisgeldern mithalten, die zehnmal so hoch sind.“ Dass dennoch 30 Paare aus China anreisen, betrachtet er als große Wertschätzung des Mannheimer Turniers.

Insgesamt sind an zwei Tagen 100 Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen ausgeschrieben. „Wir haben aufgestockt, damit alle Paare zweimal an den Start können“, ging Ossenkop hierbei ebenso auf Teilnehmerwünsche ein, wie bei der Aufnahme eines neuen, generationenübergreifenden Teammatchs. Dabei tanzen am Sonntag jeweils vier Standard- und Lateinpaare aus den Altersklassen Kinder, Juniors, Jugend, Adults im fliegenden Wechsel.

Gemeldet haben China, Weißrussland, Russland, England, die Ukraine und Polen. Ebenfalls neu ist ein mit Hilfe von „Anpfiff ins Leben“ organisierter Workshop „Tanz mit Prothesen“ (Sonntag).

