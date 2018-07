Zwischen zwei Welten

Anzeige

Ganz ohne Terminkollisionen geht es für den Achtklässler, der die achte Klasse am Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium besucht, aber nicht. „Manchmal sind Termine im badischen Landeskader in der Leichtathletik eben am selben Tag, wie die Maßnahmen des U 14 Kaders beim Hockey-Verband Baden-Württemberg (HBW)“, hätte Simon Hahn am 23. und 24. Juni auch gerne als Zuschauer der DLV Bauhaus Junioren-Gala bei der MTG Mannheim beigewohnt, doch da war er selbst in Wiesbaden mit der HBW-Auswahl beim Hans-Jürgen-Pabst Pokal im Hockey aktiv.

Seit neun Jahren am Krummstab

„Wir haben es bei diesem Länderpokalturnier auch bis ins Finale geschafft, leider haben wir dann da knapp mit 1:2 gegen Bayern verloren“, bedauert der 13-jährige, der auf Vereinsebene beim TSV Mannheim Hockey nun schon seit neun Jahren den Hockeyschläger schwingt und mit den A-Knaben des TSVMH im Frühjahr 2018 im Finale der Hallenhockey-DM den deutschen Meistertitel nur denkbar knapp verpasste, als man dem DSD Düsseldorf erst nach Penaltyschießen denkbar knapp mit 6:7 unterlag.

Bereits seit zehn Jahren ist der Gymnasiast bei der MTG Mannheim in der Leichtathletik aktiv, was durchaus naheliegend ist, wenn man bedenkt das Mutter Heike Jung-Hahn früher selbst eine erfolgreiche Leichtathletin in Reihen der MTG Mannheim war und auch Simon Hahns vier Jahre ältere Schwester Lena Katharina Hahn bis 2017 dort ebenfalls als erfolgreiche Nachwuchsleichtathletin am Start war. „Bei ihren Wettkämpfen bin ich früher immer mit und habe es dann auch mal selbst probiert“, hat der 13-jährige Mitte Juni bei den U-16-Mehrkampfmeisterschaften des Badischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) in Karlsbad-Langensteinbach im Blockwettkampf der Altersklasse M 14 mit fünf Disziplinen am Ende Platz zwei belegt. „Sprint und Weitsprung sind meine persönlichen Lieblingsdisziplinen“, hat Simon Hahn mit 5,73 Metern dort auch sein bislang bestes Ergebnis im Weitsprung aufgestellt.

Am Sonntag (15. Juli) stehen nun in Schutterwald die Badischen U-16-Leichtathletikmeisterschaften in den Einzeldisziplinen an, wo Simon Hahn in der Alterklasse M 14 im 100 Meter-Lauf, im Weitsprung, im Speerwurf und der 4x100 Meter-Staffel antreten wird. Mit seinen bisherigen Leistungen hat sich der 13-jährige auch schon für die Süddeutschen Einzelmeisterschaften am 4./5. August in Walldorf qualifiziert.

