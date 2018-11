Zwischenziel Herbstmeister

Mannheim.Platz eins in der Tabelle, die meisten Tore in der Liga erzielt, mit Murat Efe den derzeit besten Torjäger in den Reihen und dazu noch die beste Heimmannschaft – der FC Hochstätt Türkspor geht in der Fußball-Kreisklasse A1 in mehreren Kategorien voran. „Die Offensive macht uns stark. Wir sind hier sehr effektiv“, bestätigt auch Hochstätts Trainer Yunus Kilic.

Klar ist, dass der Klub von der Seckenheimer Bezirkssportanlage mit Murat Efe (25 Tore) und Hakan Ince (10) zwei Akteure in vorderster Front hat, die bereits Verbandsliga-Erfahrung besitzen und dies auch in der A-Klasse zur Geltung bringen. „Sie haben natürlich eine große Qualität und Klasse. Allerdings muss man auch sagen, dass sie gut gefüttert werden“, erklärt Kilic. „Generell ist es aber nicht meine Art, einzelne Spieler hervorzuheben.“

Mit einem Sieg beim Nachbarn SV 98/ 07 Seckenheim könnte der FC Hochstätt Türkspor die Herbstmeisterschaft buchen. „Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mehr nicht“, spielt Kilic die Bedeutung dieses inoffiziellen Titels herunter. „Was dies wert ist, werden wir erst am Ende der Saison sehen. Wichtig ist, dass wir Meister werden.“

Neuer Platz gibt Stabilität

Eine klare Ansage aus dem Süden Mannheims, insbesondere da das Verfolgerfeld breit ist und man sich keine Ausrutscher erlauben darf. Einen kleinen Erfolg abseits des Rasens hat der türkische Klub nun aber erreicht: Erstmals kann der FC Hochstätt Türkspor nach Renovierung der Bezirkssportanlage Seckenheim eine komplette Saison hier absolvieren. In den Vorjahren wurde die Anlage über die Wintermonate stets gesperrt und der Verein auf Platzsuche geschickt - die Heimbilanz dankt es nun. wy

