1000 Ballons zur Erinnerung

Anzeige

Ludwigshafen.Rund ums Geschwister-Scholl-Gymnasium war an diesem Vormittag einiges anders. Die Schüler zogen mit 1000 weißen Luftballons vom Schulgebäude in die Friedrich-Heene-Straße und sangen dabei drei Strophen des Liedes „Die Gedanken sind frei“ aus der Zeit der Aufklärung. „Das war das Lieblingslied der Familie Scholl“, sagte Richard Zurheide, Pfarrer im Schuldienst und Koordinator des Gedenktages. Vor 75 Jahren, am 22. Februar 1943 waren Hans und Sophie Scholl, die Mitbegründer der „Weißen Rose“, einer Widerstandgruppe gegen den Nationalsozialismus, im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet worden.

An den Luftballons hatten die Schüler Zettel befestigt mit Bildern des Geschwisterpaars und Zitaten aus deren Flugblättern, wie zum Beispiel „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den Ihr um Euer Herz gelegt!“ Die Aktion kam bei den Schülern sichtlich gut an. „Man macht sich Gedanken über den Namen der Schule. Obwohl das Ereignis so lange her ist, gibt es trotzdem eine gewisse Nähe“, sagte Schülersprecherin Luisa Klappenberger aus der zehnten Klasse.

Die Aktion gab es zum ersten Mal, sie fand statt in Kooperation mit den Geschwister-Scholl-Schulen Mannheim-Vogelstang. Auch dort wurden weiße Ballons steigen gelassen. In einer szenischen Lesung der darstellenden Gruppe unter der Leitung von Ulrike Kistenmacher wurde der Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und ihrem Verlobten Fritz Hartnagel nachgestellt. Die Briefe aus den Jahren 1937 bis 1943 waren ausgewählt aus dem Buch „Damit wir uns nicht verlieren“.