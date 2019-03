1000 Rosen für Passanten

Ludwigshafen.Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ ist gestern mit ihrer traditionellen Rosen-Aktion aus der Winterpause zurückgekehrt. Ab 15.30 Uhr verteilten die Helfer – darunter der Vorsitzende der Ehrenamtsbörse, Juergen Hundemer (links), und Martha Baumgärtner (rechts) 1000 Blumen an Passanten an dem Verkehrsknotenpunkt, den täglich bis zu 40 000 Menschen überqueren. „Mit den taufrischen Rosen wünschen wir den Menschen einen guten Start in ein schönes Frühjahr“, so Hundemer. Ziel der Initiative ist es, das Image des Berliner Platzes aufzubessern. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019