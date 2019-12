1000 Tickets kostenlos

Ludwigshafen.Für Besucher des Weihnachtsmarkts am Berliner Platz, die ihr Auto im nahegelegenen Walzmühle-Parkhaus abstellen, gibt es erstmals eine besondere Aufmerksamkeit: Die Aussteller geben 1000 kostenlose Tickets für dieses Parkhaus ab Mittwoch, 4. Dezember, aus. „Wir tauschen beim Kauf oder Verzehr an einem Imbissstand die Einfahrtstickets gegen kostenlose Ausfahrtickets um“, erklärt Patricia Bakker-Brauch die neue Idee. Damit sollen die Gäste des Weihnachtsmarkts belohnt werden. Das Parkticket ist an allen Verkaufs- und Imbissbuden erhältlich. Die kostenlosen Billets werden ausgegeben, solange der Vorrat reicht. „Wir bedanken uns bei der Lukom und dessen Geschäftsführer Michael Cordier, die uns toll unterstützen“, freut sich Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Ludwigshafen-Pfalz. ott

