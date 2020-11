1138 Menschen aktuell infiziert

Ludwigshafen.Die Steigerungsrate hat sich etwas abgeflacht: Lag die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen pro 100 000 Einwohner lag am Freitagnachmittag noch bei 161,4, meldet das Land für Sonntagnachmittag eine Inzidenz von 142,2.

Aktuell gibt es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsamtes in der Chemiestadt 2551 bekannte Fälle, 1400 Menschen sind wieder genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz bei 148,1, in Frankenthal bei 127,1, in Neustadt bei 101,4, in Landau bei 57,6. red

