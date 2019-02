119 Personen ohne Ticket

Ludwigshafen.Mit einer Schwerpunktaktion sind Polizei und Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) am Hans-Warsch-Platz in Oggersheim gegen Schwarzfahrer vorgegangen. Wie die Beamten gestern mitteilten, wurden am Donnerstag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr insgesamt 5175 Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen einer Fahrscheinkontrolle unterzogen. Dabei konnten 119 Personen kein gültiges Ticket vorlegen. Zudem überprüfte die Polizei einen Mann, der durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Ziel: Sicherheitsgefühl stärken

Bei der Kontrolle seien 15 Polizeibeamte und zahlreiche Mitarbeiter der RNV im Einsatz gewesen. „Schwerpunkt der Kontrolle war das Aufdecken von Straftaten im Hinblick auf das Erschleichen von Leistungen“, teilte die Polizei mit. Ziel der Zusammenarbeit zwischen RNV und Präsidium sei es auch, das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu stärken und somit einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit im Personennahverkehr zu leisten. Es war bereits die achte Kontrollaktion dieser Art in Oggersheim. jei

