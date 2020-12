12 000 Päckchen und Pakete am Tag

Ludwigshafen.255 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wöchentlich 390 000 Briefe und 38 000 Pakete sortieren: So sahen die Zahlen zumindest im Februar in der neuen Kombi-Zustellbasis der Deutschen Post in Ludwigshafen aus. Doch da hatte die Pandemie gerade erst begonnen. Inzwischen boomt der Onlinehandel, und dann steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Vorweihnachtszeit im Corona-Jahr, das bedeutet noch mehr Briefe, Päckchen und Pakete. Wie bewältigt die Post dieses hohe Aufkommen?

„Wir merken die Weihnachtszeit vor allem an den Päckchen und Paketen“, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek von der Pressestelle Mitte der Deutschen Post. „Die Zahl hat sich in der Vorweihnachtszeit von täglich rund 7800 auf 12 000 erhöht. Das ist schon richtig viel.“ Im Vergleich zum Vorjahr sei die Weihnachtspost um zehn bis 15 Prozent angestiegen. Briefe würden nicht viel mehr verschickt als sonst, dafür sei der Inhalt der Briefkästen bunter geworden: Weihnachtskarten, farbige Umschläge, mehr Handschrift. „Das macht es auch für die Zusteller besonders.“

20 zusätzliche Kräfte arbeiten in der Zustellbasis, einige davon seit dem Frühjahr, als die Zahl der Päckchen und Pakete wegen der Pandemie deutlich anstieg. „Besonders Fitnessartikel wurden in diesem Jahr viele online bestellt“, so Thomeczek, der dies auf die Schließungen der Fitness-Studios zurückführt. Durch die zusätzlichen Mitarbeiter hätten im Sommer, als die Lockerungen kamen, Stammkräfte Urlaub und Überstunden abbauen können.

In der Zustellbasis wird derzeit in drei „Wellen“ gearbeitet, um Abstand wahren zu können, die Mitarbeiter sind gestaffelt unterwegs. Auf Hygiene wird streng geachtet, es wird Mund-Nasen-Schutz getragen, Fremde haben keinen Zutritt. Statt 110 sind immer nur 30 bis 35 Mitarbeiter gleichzeitig im Betrieb.

Dadurch haben sich die Tourenstrecken und -zeiten der Zusteller geändert. „Es kann sein, dass das DHL-Auto jetzt zu einer anderen Tageszeit kommt, als Sie es sonst gewohnt sind.“ Auch seien in der Weihnachtszeit 34 zusätzliche Fahrzeuge angemietet worden, um das hohe Paketaufkommen zu bewältigen. „Wundern Sie sich also nicht, wenn ein weißer Lieferwagen statt des gelben DHL-Autos vor der Tür steht“, erklärt Thomeczek.

Pakete frühzeitig aufgeben

Wer zu Weihnachten Briefe und Pakete verschicken möchte, sollte sich ranhalten. „Nicht auf den letzten Drücker, je eher, umso besser“, appelliert Thomeczek an die Kundinnen und Kunden, sich besonders in diesem Jahr frühzeitig um die Post zu kümmern. Päckchen und Pakete sollten bis spätestens 19. Dezember um 12 Uhr aufgegeben werden, damit sie pünktlich zum Fest ankommen. Briefe sollten am 22. Dezember (Express am 23.) eingeworfen werden, hierbei auch die Leerungszeiten am Briefkasten beachten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020