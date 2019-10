1200 Unterschriften für Auenwäldchen

Wollen Kompromiss finden: Bürger bei Andreas Schwarz (l.) © Geiler

Ludwigshafen.Die Bürgerinitiative „Rettet das Laubfroschwäldchen“ war äußerst fleißig und hat 1200 Unterschriften gesammelt. Die Listen lagen in verschiedenen Geschäften in Rheingönheim aus, auf dem Straßenfest und einer Musikveranstaltung. Auf dem 1,4 Hektar großen Waldstück östlich von Rheingönheim sollte nämlich eine Bauschuttdeponie entstehen, als Erweiterung der bereits vorhandenen Anlage des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL). „Deponien sind keine beliebte Einrichtung, doch man kann nicht den Kopf in den Sand stecken. Die Planung hätte das Wäldchen betroffen, das nun durch eine Erhöhung der Deponie geschützt werden kann“, sagte Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD), als er die Unterschriften entgegennahm, die er an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) weiterleiten wird.

„Man sieht dadurch, dass die Stadt ein offenes Ohr für die Anliegen vieler Bürger hat“, sagte Edwin Graf von der Initiative. Eine Bauschuttdeponie wird in den kommenden Jahren dringend gebraucht, denn der Hochstraßenabriss rückt immer näher. Das sieht die Bürgerinitiative durchaus ein und steht einer Erweiterung nicht im Wege.

„Doch wir möchten, dass das Laubfroschwäldchen ausgespart wird. Es handelt sich hier um ein Stück Rhein-Auenwald, der ein Rückzugsgebiet für verschiedene Tierarten ist, darunter auch geschützte“, sagte Gerhard Zachrau. Nicht nur die Namensgeber des Wäldchens halten sich darin auf, auch Fledermäuse und Rehe finden hier Unterschlupf. Bemerkenswert ist zudem der Baumbestand wie Silberweiden und Schwarzpappeln, viele Bäume sind über 50 Jahre alt. Einige Baumarten stehen sogar auf der roten Liste gefährdeter Pflanzen.

„Es wurde nun berechnet, dass man die neue Deponie zehn Meter höher machen könnte“, sagte Sevi Deuschel. Damit kompensiert man das Deponievolumen, das durch die Aussparung des Wäldchens entstehen würde. Der Ortsbeirat Rheingönheim ist dabei, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind. Im Moment sieht es gut aus für das Laubfroschwäldchen, das laut Initiative viele Vorteile mit sich bringt. „Wir haben hier ein Biotop, das keine Pflege braucht“, sagte Sevi Deuschel. „Ersatzpflanzungen haben nie die Qualität von einem natürlich gewachsenen Wald“, weiß Zachrau. kge

