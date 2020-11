1218 Menschen sind aktuell infiziert

Ludwigshafen.Die Steigerungsrate hat sich weiter abgeflacht: Die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen erhöhte sich bis Donnerstagnachmittag auf 2478 – dies sind 28 mehr als am Vortag. 1247 Menschen gelten nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsamtes als genesen. 1218 sind aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner, ging leicht auf 178,2 zurück. Damit liegen – erstmals seit Wochen – die Werte im Rhein-Pfalz-Kreis (185,6) und Frankenthal (182,5) über dem in Ludwigshafen. Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz bleibt Speyer mit einer Inzidenz von 363,9.

Angesichts vieler Infektionen in Ludwigshafener Schulen fordert die FDP, dass die Auflagen lückenlos umgesetzt werden. „Ganz entscheidend ist die richtige und regelmäßige Belüftung“, so der Landtagskandidat und schulpolitische Sprecher, Jörg Matzat. Wenn nötig, sollten Klassengrößen reduziert und ein Schichtbetrieb eingeführt werden. In jedem Klassenraum sollten Kohlendioxid-Warnmeldegeräte verfügbar sein. Zudem fordert die FDP einen variablen Schulbeginn nach Klassenstufen. ott

