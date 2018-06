12,5 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet

Anzeige

Durch das positive Ergebnis beim Strom sind auch die Umsatzerlöse des Energieversorgers im Geschäftsjahr 2017 angestiegen – um 12,5 Millionen auf insgesamt 362,5 Millionen Euro.

Wie in den vergangenen Jahren haben die TWL auch 2017 stark in ihre Gebäude und Infrastruktur investiert. Rund 20 von insgesamt 36 Millionen Euro flossen in den Ausbau und Erhalt der Netze zur Energie- und Wasserversorgung im Raum Ludwigshafen. In die dritte Ausbaustufe des vom Fernheizkraftwerk in der Industriestraße gespeisten Fernwärmenetzes, die im Jahr 2016 begonnen hatte, steckten die TWL im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,3 Millionen Euro. Dazu wurden 11,5 Millionen Euro in Fernheizkraftwerk und Wasserwerke investiert, mit 3,4 Millionen Euro wurde die Informationstechnik auf den neusten Stand gebracht.

„Für die nächsten Jahre erwarten die TWL steigende Absatzzahlen vor allem im Bereich Strom durch neue große Industriekunden“, so der Sprecher. Rund 36 Millionen Euro sollen auch im Geschäftsjahr 2018 investiert werden – wiederum ein Großteil davon in den Ausbau der Netze. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018