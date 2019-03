12,5 Millionen Euro investiert

Ludwigshafen.„Ich bin positiv überrascht. Der Eingangsbereich ist sehr schön gestaltet, Decke und Farben gefallen mir gut“, sagte Samstagvormittag Sascha Schumacher, der unter den ersten Gästen beim „Tag der offenen Tür“ des Immobilienunternehmens GAG war. Nicoleta Steffan ergänzte: „Farben und Licht sind modern, einladend und strukturiert.“ Besonders gut gefalle ihr, dass der Empfangsbereich auch für Ausstellungen genutzt werden solle. Zur Eröffnung nach zweijährigem Umbau sind dort Bilder des GAG-Stammhauses in der Mundenheimer Straße 162 zu sehen, das erste entstand 1930, nach dem Krieg war zeitweise im Erdgeschoss sogar eine Kabarett-Bar untergebracht.

Anlass für den Umbau war Mitte 2015 die Kündigung der Gaststätte „Hackerbräu“ im Erdgeschoss. Eigentlich sollte nur dort ein neuer Servicebereich entstehen, doch es kam anders, wie Klaus Schäffner vom GAG-Bauunterhalt erläuterte: „Wir haben unter anderem Schäden an den Stützpfeilern entdeckt.“ Weil die Renovierungsarbeiten zu dieser Zeit schon fortgeschritten waren, sei ein Abriss nicht in Frage gekommen. Mängel beim Brandschutz und die Entdeckung von gesundheitsschädlichen Stoffen wie Asbest und PCB seien hinzugekommen gekommen – der Aufsichtsrat beschloss 2016, das gesamte Gebäude zu sanieren.

Die Belegschaft zog vorübergehend um, rund 12,5 Millionen Euro wurden investiert. Das Gebäude wurde um eine Etage aufgestockt, 1000 Quadratmeter neuer Büroraum und ein zusätzliches Treppenhaus samt Fahrstuhl entstanden. Entscheidend für Besucher ist die Umgestaltung des Erdgeschosses. Schäffner erklärte: „Vorher gab es zwei Eingänge, teilweise mussten die Leute von dem einen ums ganze Gebäude zum anderen gehen.“ Nun öffnet sich eine breite Glastür automatisch, dahinter ist ein großer Empfangsbereich mit bläulichen Lichtstrahlern an Decke und Boden.

Dort fand Samstag auch die offizielle Eröffnung statt. Vorstandsmitglied Wolfgang van Vliet erklärte, dass mit der hellen, großen Empfangshalle die Abläufe besser gestaltet werden könnten. Er betonte: „Die Mannschaft fühlt sich wohl, man wohnt und arbeitet gern bei der GAG.“ Vliet würdigte Jan Weingarte, der junge Mann macht gerade eine Ausbildung zum Kaufmann und hat als Zusatzqualifikation den „Versicherungsfachmann“ erworben. „Genau das, was wir brauchen - junge, engagierte Leute.“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck betonte bei ihrer Rede: „Die GAG hilft der Stadt, die Stadt hilft der GAG.“ Das Immobilienunternehmen mit rund 13 000 Wohnungen im Bestand erfülle in Ludwigshafen eine wichtige Aufgabe und stelle in allen Preissegmenten Wohnraum zur Verfügung. Die Stadt hielte zwei Drittel der Aktien des kommunalen Unternehmens. Beim „Tag der offenen Tür“ wurden Führungen durchs Gebäude angeboten, es gab für Kinder Bastel- und Spielangebote, Vorträge von Polizei, GAG-Versicherung sowie GAG-Mieterberatung oder aber auch Infos zu Berufen bei dem Immobilienunternehmen. Die 1920 gegründete GAG hat rund 150 Mitarbeiter. Es gibt 12 000 Mietverträge, über 1000 davon bestehen seit mehr als 40 Jahren. Die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Rheinland-Pfalz ist gleichzeitig der größte Vermieter im Bundesland.

