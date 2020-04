1250-Jahr-Feier steht auf der Kippe

Ludwigshafen.Vier „runde Geburtstage“ sollen 2020 in Mundenheim gefeiert werden – doch ob überhaupt ein einziger davon mit einem lange geplanten Jubiläumsprogramm über die Bühne gehen wird, steht in den Sternen: Wenn die Corona-Krise bis in den Herbst hinein anhält, gibt es in Mundenheim im Jahr 2020 vielleicht gar nichts zu feiern: „Ich hänge wie viele Kollegen in anderen Stadtteilen völlig in der Luft – ich weiß nicht, ob wir unsere Planungen wie vorgesehen realisieren können“, ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine (AGM) Holger Scharff ratlos. „Vielleicht müssen wir sogar die Kerwe im August absagen.“

Nicht nur der SPD-Stadtrat steht vor Problemen – auch die Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) ist zur Zeit gezwungen, ins Blaue hinein zu planen. So musste sie schon jetzt zum Auftakt des Programms zur 1250-Jahrfeier des Stadtteils am 20. April ihren „Historischen Ortsrundgang“ absagen. „Einen solchen Termin kann man später relativ problemlos neu ansetzen“, sieht sie kein großes Hindernis. „Auch der ortsgeschichtliche Vortrag von Dr. Klaus-Jürgen Becker am 27. Mai findet sicherlich einen neuen Zeitpunkt.“

Bruchfest ebenfalls unsicher

Das ist beim bereits abgesagten Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Mundenheim anders, das am 9. Mai in der katholischen Kirche St. Sebastian geplant war: „Wir wollen das Konzert für den September neu terminieren“, sagte der Vorsitzende Franz Schollenberger. „Wenn das nicht geht, findet das Jubiläumskonzert erst im kommenden März statt.“ Vor einem ähnlichen Dilemma stehen die VTV Mundenheim, die ihr Sommerfest am 20./21. Juni nach Angaben von Scharff bereits vom Terminplan gestrichen haben. Ob auch das traditionelle VTV-Bruchfest im Maudacher Bruch ausfallen wird, ist unklar.

Die GAG wollte am 3. Juni in Mundenheim ein „Mieterfest“ anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens feiern – es wurde abgesagt. Zwei Mundenheimer Vereinigungen werden 2020 ein Vierteljahrhundert alt: Der „Treff am Turm“ und der Förderverein Blies. Der „Turm-Treff“ ist Herzstück der Mundenheimer Kerwe und an deren noch fraglichen Termin gebunden. Der Blies-Verein wollte die Saison am 17. Mai eröffnen – „aber wir wissen nicht, ob das geht“, sagt der Vorsitzende Hans-Jürgen Beringer. Der 25. Geburtstag soll am 5. September am Bliesbad gefeiert werden, wenn gleichzeitig dort auf den 1250. Geburtstag des Stadtteils angestoßen werden soll.

Kulinarisches rund um den Weiher

Eine Absage würde vor allem die Jubiläums-Feierlichkeiten zum 1250. Geburtstag treffen: „Wir wollen am 5. September den Rundgang um das Gewässer öffnen und mit dem Blies-Förderverein, dem ASV Petri Heil und den VTV Mundenheim sowie anderen Vereinen für kulinarische Akzente sorgen“, blickt Simon in die Zukunft. Am 19. November soll sie sich in das „Goldene Buch“ der Stadt eintragen. Das könnte klappen – und auch der 19. „Tag des Ehrenamtes“ der AGM am 13. Dezember scheint machbar. Doch nur, wenn sich die Corona-Lage bis dahin entspannt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020