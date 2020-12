128 neue Infektionen

Ludwigshafen.Trotz nächtlicher Ausgangssperre und Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt bleibt die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen auf hohem Niveau. 128 weitere Corona-Fälle meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsamt bis Mittwochnachmittag. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Sars-Cov2-Virus gestorben. 2285 Personen gelten als genesen, 1900 als aktuell infiziert. Die Inzidenz in Ludwigshafen erhöhte sich leicht auf 353,5.

Ungeachtet der jüngsten Corona-Verschärfungen erwartet das Klinikum in den nächsten Wochen eine steigende Zahl an Corona-Patienten. „Bis wir etwas vom Lockdown spüren, gehen mindestens vier Wochen rum“, so die Auskunft.

Kritik an Schnelltests

Der FWG-Vorsitzende Markus Sandmann kritisierte derweil das privat betriebene Corona-Schnelltestzentrum, das am Samstag im Walzmühl-Center öffnet. Wirtschaftliche Interessen stünden im Vordergrund. Den Nutzen stuft Sandmann als gering ein. Antigenteste würden zwar schnelle Ergebnisse liefern, aber Infektionen nicht so gut erkennen. „Bei falsch negativen Ergebnissen wiegen sich die Menschen in falscher Sicherheit. Daher helfen die Schnelltests im Kampf gegen die hohe Inzidenz in der Stadt nicht“, so die Ansicht der FWG. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020