13-Jähriger beraubt

Ludwigshafen.Zwei Überfälle in der Innenstadt beschäftigen die Ludwigshafener Polizei. Wie die Beamten gestern mitteilten, meldete ein 13-Jähriger am Mittwoch gegen 11 Uhr, dass ihm drei Unbekannte im Bereich des Rathaus-Centers Geld und Smartphone entwendet hatten. Zuvor habe ihm einer der Täter mit geballten Fäusten gedroht. Anschließend seien die drei Jugendlichen in Richtung Rathaus-Center geflüchtet. Sie sollen alle zwischen 14 und 16 Jahre alt sein. Einer von ihnen ist schlank, hat kurzes schwarzes Haar und war dunkel gekleidet. Der zweite hat eine eher kräftige Statur und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Der dritte Angreifer hat schwarzes Haar, trug eine Basecap und einen hellen Pullover.

Am Abend des gleichen Tags versuchten in der Rhein-Galerie ebenfalls drei Täter, einem 18-Jährigen dessen Bauchtasche zu entreißen. Der junge Mann konnte in ein Geschäft flüchten, von wo aus er die Polizei rief. Die Täter sollen alle etwa in seinem Alter sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22 entgegen . jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019