14 neue Wehrleute treten Dienst an

Anzeige

Ludwigshafen.„Ich möchte allen Angehörigen danken, dass sie so viel Verständnis für die unregelmäßigen Arbeitszeiten der Feuerwehrleute haben“, richtete sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gestern bei der Vereidigung der neuen Feuerwehrleute im Stadtteil Oppau an Freunde und Familienangehörige. Insgesamt 14 Männer nahmen Anfang April ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr auf. 13 von ihnen wurden als Beamte vereidigt, ein weiterer, bereits verbeamteter trat nach seiner Versetzung seinen Dienst in Ludwigshafen an.

„Merken Sie sich das Datum. Sie werden oft an Ihren Tag der Vereidigung denken. Ab jetzt haben Sie eine neue Familie – Sie sind Mitglieder der Feuerwehr-Familie. Wir haben 24-Stunden-Schichten. Mit dem Kollegen werden sie häufig mehr Zeit verbringen als mit dem Partner oder anderen Familienangehörigen“, erklärte Stefan Bruck, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Darüber müsse man sich im Klaren sein. Doch das Wichtigste sei: „Kommen Sie gesund von Ihren zukünftigen Einsätzen zurück.“

Personalrat Alexander Fuhrmann bezeichnete die neuen Wehrleute als „die Zukunft der Feuerwehr.“ Ihnen werde eine berufliche Laufbahn geboten. Um Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden, muss im Vorfeld eine handwerkliche Berufsausbildung erfolgt sein. „Ich habe vorher eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner absolviert, war aber in dem Beruf nicht glücklich“, sagte der 26-jährige Maximilian Hornstein, einer der frisch Vereidigten. „Dann entschloss ich mich, hierher zu kommen.“ 22 Wochen dauerte die bisherige Ausbildung. „Mir gefällt besonders daran, dass es keinen sturen Acht-Stunden-Tag gibt. Außerdem mag ich die Teamfähigkeit unter den Kollegen.“ Bis Oktober dauere die Grundausbildung noch an, danach folgt ein Praktikum. „Dann geht es zu den Einsätzen.“