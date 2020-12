14 Todesfälle in Ludwigshafen, vier im Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis.Rheinland-Pfalz hat mit den aktuellen Corona-Zahlen am Freitag 14 Todesfälle in Ludwigshafen gemeldet – in der Summe sind nun 79 Fälle von Verstorbenen in der Chemiestadt bekannt. Nähere Informationen zu den Opfern und den Umständen liegen nicht vor. Zudem wurden 114 Neuinfektionen registriert, was zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 331,5 führt. Von insgesamt 4431 bekannten Infektionsfällen gelten 2408 als genesen.

Auch im Rhein-Pfalz-Kreis gab es Tote zu vermelden: mit vier neuen Todesfällen steigt die Summe hier auf 34. Außerdem übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis mit 118 neuen Corona-Fällen den Wert von 300 – und liegt bei 302,7. Von 2896 Fällen zählen 1427 als genesen; 1408 Fälle sind also noch aktiv.

>>> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

>>> Karten: Coronavirus - so viele Intensivbetten sind derzeit in der Region frei

>>> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zu Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

Ebenso gibt es in Speyer beinahe so viele aktive wie genesene Fälle: Von 1441 Infektionen sind 724 abgeschlossen und 702 noch im Genesungsprozess. In Speyer sind bis Freitagmittag 37 Neuinfektionen gemeldet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 512,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

In Frankenthal steigt die Inzidenz leicht von 262,5 (Donnerstag) auf 264,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Freitag kamen zu den 824 Fällen bis Donnerstag 23 neue dazu.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020