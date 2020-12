14 weitere Todesfälle

Ludwigshafen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist bis Freitagnachmittag um 14 auf 79 gestiegen. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor, nähere Angaben dazu machte die Behörde nicht. Im Alten- und Pflegeheim Friesenheim, das das Klinikum betreibt, ist ein weiterer Bewohner gestorben. Eine weitere Testreihe ergab sechs Neuinfektionen – vier bei Bewohnern und zwei bei Mitarbeitern. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist mit 331,5 gegenüber dem Vortrag leicht angestiegen. Sehr hoch ist die Belastung auch in der Vorderpfalz: In Speyer liegt die Inzidenz bei 512,3, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 302,7 und in Frankenthal bei 264,6.

Ausnahme an Weihnachten

Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen hat die Verwaltung die Allgemeinverfügung mit den Ausgangsbeschränkungen bis 10. Januar verlängert. Die nächtliche Ausgangssperre gilt weiterhin von 21 bis 5 Uhr. Ausnahmen sind nur bei triftigen Gründen möglich. Auch Tankstellen und Lieferdienste können nur bis 21 Uhr geöffnet haben, stellte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck klar.

Die Maskenpflicht in der Innenstadt wurde auf den Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz ausgedehnt. Eine Sonderregelung an Weihnachten sieht vor, dass die Ausgangssperre vom 24. bis 26. Dezember verkürzt wird – und erst ab 24 Uhr gilt. An Silvester und Neujahr bleibt es hingegen bei der bisherigen Regelung. An beiden Tagen darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen kein Feuerwerk gezündet werden. „Das unvermindert dynamische Infektionsgeschehen erlaubt keine Freiräume, um im Kampf gegen Corona nachzulassen“, sagte Steinruck. Das Bürgertelefon unter Tel. 0621/504-60 00 ist zwischen Weihnachten und Neujahr von 8 bis 17 Uhr geschaltet. Am Samstag und Sonntag ist die Hotline zwischen 10 und 16 Uhr besetzt. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020