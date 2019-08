140 Mitarbeiter ziehen im Stadthaus Nord um

Ludwigshafen.Alle 140 Mitarbeiter des Sozialdezernats im Stadthaus Nord werden in den nächsten eineinhalb Jahren zeitweise in anderen Büros arbeiten. Grund: Die Verwaltung saniert das Gebäude am Europaplatz energetisch. Dabei tauscht sie die Fenster aus und repariert das Dach sowie die Fassade – alles bei laufendem Betrieb. Einen Großteil der Kosten von sechs Millionen Euro übernimmt der Bund mit 5,4 Millionen Euro durch das Konjunkturprogramm 3.0.

Noch einfachverglaste Fenster

Einfachverglaste Fenster mit Holzrahmen dominieren größtenteils noch im Stadthaus. Sie sollen nun durch zweifachverglaste Holzfenster mit elektrischen Jalousien ersetzt werden. Die Maßnahme wurde nach Angaben der Stadt mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Wichtig für die Besucher: Während der gesamten Sanierung der Bereiche, deren Fenster erneuert werden, dienen die Räume der Abteilung Asyl im ersten Obergeschoss (Zimmer 102 bis 113) als „Ausweichquartier“. Die Asyl-Mitarbeiter wiederum ziehen vom ersten Obergeschoss in die Zimmer 22 bis 32 im Erdgeschoss und bleiben dort während der gesamten Dauer der Bauarbeiten. Diese Räume hatte früher der Bereich Sport belegt. Wegen des Umzugs ist die Abteilung Asyl am Freitag, 23., und Montag, 26. August, geschlossen.

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bittet die Bürger sowie die Mitarbeiter im Stadthaus um Verständnis für Unannehmlichkeiten. Sie verspricht eine entsprechende Beschilderung im Haus, um Abteilungen zu finden, die nicht am gewohnten Ort sind. „Trotz des hohen organisatorischen Aufwands freue ich mich darüber, dass es nun endlich mit der Sanierung des Stadthauses klappt.“

Das Raumklima werde sich dadurch für die Mitarbeiter deutlich verbessern. Zugleich spare die Stadt künftig bei den Energiekosten, sieht die Beigeordnete mehrere langfristige Vorteile. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019