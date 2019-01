1400 Kilo Harnstoff fließen in den Rhein

Ludwigshafen.Über das Kühlwassersystem des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind 1400 Kilogramm Harnstoff in den Rhein geflossen. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, ist der Grund für den Produktaustritt am Dienstag noch nicht geklärt. Die Emission habe gestoppt werden können. Harnstoff sei kein Gefahrstoff. Er gelte als schwach wassergefährdend und biologisch leicht abbaubar. Wegen der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Fluss sei nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen. Harnstoff kommt unter anderem als Vorprodukt zur Herstellung von Holzleimen zum Einsatz. Die zuständigen Behörden sind informiert. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat eine Rheininformation an die Anlieger herausgegeben. jei

