15 Anfragen per Nachrichtendienst

Ludwigshafen.Bei ihrer ersten, einstündigen Bürgersprechstunde per Nachrichtendienst WhatsApp hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) Fragen aus zahlreichen Themengebieten beantwortet. Dabei gingen 15 Anfragen ein, in manchen Fällen habe es einen dreimaligen Schriftwechsel gegeben. Besonders die Bereiche Kindertagesstättenplätze, Fahrradwege, Wochenmärkte und Falschparker seien für die Teilnehmer interessant gewesen, sagte ein Mitarbeiter am Mittwoch. „Eine Wiederholung wird es definitiv geben, der genaue Termin muss aber noch gefunden werden“, sagte er. Die Rathauschefin sieht den Service als Ausweitung ihrer persönlichen Sprechstunden. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019