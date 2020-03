15-Jährige rammt Autos

Ludwigshafen.Eine 15-Jährige hat am Freitag gegen 6 Uhr mit einem Auto mehrere Fahrzeuge gerammt, einen Schaden von rund 30 000 Euro verursacht und ist danach geflüchtet. Nach Polizeiangaben tauschte die Jugendliche nach dem Unfall in der Sudermannstraße das Steuer des Hyundai mit dem 25-jährigen Beifahrer. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und den Fahrerwechsel und meldete dies der Polizei. Die Fahrer konnten in einer Bäckerei gestellt werden. Bei ihnen wurden Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein Alkoholtest ergab bei der 15-Jährigen einen Wert von 0,76 Promille und beim 25-Jährigen einen Wert von von 1,72 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 zu melden. ott

