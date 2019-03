15-Jähriger rammt Autos

Ludwigshafen.Ein erst 15-jähriger Jugendlicher hat am Freitagabend in der nördlichen Innenstadt sein Unwesen getrieben. Nach Polizeiangaben entwendete er gegen 21.40 Uhr in der Hartmannstraße einen VW Golf und verursachte mit dem Auto gleich mehrere Unfälle. Noch in der Hartmannstraße stieß er gegen mehrere dort abgestellte Pkw und gegen Fahrbahnbegrenzungspfosten. Der Sachschaden summiert sich nach Schätzungen auf rund 10 000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 1,27 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Jugendliche den Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963 22 22 in Verbindung zu setzen. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019