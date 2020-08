15 neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist im Laufe des Wochenendes stark angestiegen und lag bis Montagnachmittag bei 401 – dies sind 15 mehr als am Freitag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 348 Menschen mittlerweile als genesen. Zwei sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In Speyer stieg die Zahl der positiven Tests um fünf auf 121. Im Rhein-Pfalz-Kreis kam ein weiterer Fall hin, in Frankenthal blieb hingegen die Situation gegenüber Freitag unverändert. ott

