16 Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der akuten Corona-Infektionen ist in Ludwigshafen über das Wochenende erneut angestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag meldete, gibt es aktuell 16 positiv getestete Personen – drei mehr als am Freitag. Insgesamt kamen über das Wochenende vier neue Infektionen hinzu (343), die Zahl der Genesenen stieg um einen auf 325. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (269) kam ein Fall hinzu, in Speyer (106) und Frankenthal (47) keiner. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020