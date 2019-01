16-Jähriger mit Messer angegriffen

Ludwigshafen.Drei Unbekannte haben einen 16-Jährigen vor dessen Zuhause in der Marsstraße angegriffen und mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelten die Täter am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Haustür. Als der Jugendliche auf die Straße ging, um nachzusehen, kamen ihm die Männer entgegen. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf einer der Unbekannten ein Messer zog und auf den 16-Jährigen einstach. Dieser konnte ausweichen und wurde nur oberflächlich verletzt. Anschließend flüchteten die Täter. Sie sollen etwa 18 bis 19 Jahre alt sein. Einer ist circa 1,85 Meter groß und trug Vollbart, ein anderer etwa 1,70 Meter mit Drei-Tage-Bart. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019