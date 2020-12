16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus

Ludwigshafen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Ludwigshafen hat sich um sechzehn erhöht. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor, die am Samstagnachmittag veröffentlicht wurden. Außerdem wurden 46 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Chemiestadt nun bei 267,6.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.12.2020