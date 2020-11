17 Infizierte bei Baustelle

Ludwigshafen.Im Zusammenhang mit einer Baustelle auf dem BASF-Werksgelände sind elf weitere Beschäftigte mit dem Covid-19-Virus infiziert worden. Damit wurden insgesamt 17 positiv getestet. Wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte, hatten sich vor einigen Tagen sechs Mitarbeiter einer Fremdfirma, die auf einer Baustelle auf dem Werksgelände beschäftigt sind, krank gemeldet und waren danach positiv getestet worden. BASF-Beschäftigte aus dem direkten Umfeld seien in Quarantäne geschickt worden. 600 weitere Mitarbeiter wurden in den vergangenen Tagen getestet. Den Infizierten geht es nach Unternehmensangaben gut, sie haben leichte Krankheitssymptome. Sie wurden am Montag erneut getestet. Die Fremdfirma war mit Montage- und Elektroarbeiten beauftragt worden.

Die Arbeiten auf der Baustelle können laut BASF fortgesetzt werden. Nach Angaben eines Sprechers war dies der bislang größte Corona-Ausbruch bei dem Chemiekonzern in Ludwigshafen. Nach den steigenden Fallzahlen in Ludwigshafen habe das Unternehmen seine Vorsorgemaßnahmen weiter erhöht. ott

