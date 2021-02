Ludwigshafen.Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag in der Deutschen Straße in Ludwigshafen-West einen 17-Jährigen erwischt, der nur über eine Prüfbescheinigung zum begleiteten Fahren ab 17 Jahren verfügte. Da die Begleitperson nicht im Auto war, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.02.2021