17-Jähriger randaliert

Ludwigshafen.In der Hindenburgstraße musste die Polizei einen 17-Jährigen fesseln und in Gewahrsam nahmen. Wie es am Wochenende in einer Pressemitteilung hieß, hatte der Jugendliche am Freitagabend zunächst gegen 21.30 Uhr vor einer Pizzeria randaliert und dabei einen Roller beschädigt. Als dessen Besitzer ihn darauf ansprach, griff der 17-Jährige ihn unvermittelt an und es kam zu einem Gerangel. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Randalierer unter Alkoholeinfluss stand. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich wenig einsichtig, beleidigte sie und verhielt sich aggressiv – weshalb die Polizisten ihn schließlich fesseln mussten. Der Jugendliche wird sich nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019