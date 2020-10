17-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Ludwigshafen ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß der 17-Jährige an einer Kreuzung mit dem Wagen eines 70-Jährigen zusammen. Der Autofahrer soll die rote Ampel an der Kreuzung übersehen und dem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen haben. Der 17-Jährige wurde schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020