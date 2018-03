17 Schüler verletzt

Anzeige

Maxdorf.17 Schüler sind in der Justus-von-Liebig-Realschule Maxdorf durch Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein Schüler das Spray am Montag unweit der Schule gefunden und es gegen 15 Uhr einem Klassenkameraden in der Mensa der Schule gezeigt. Der 15-jährige Klassenkamerad nahm dem Finder die Dose aus der Hand und gab mehrere Sprühstöße ab. Zwei der insgesamt 17 verletzten Schüler mussten wegen Atemwegsreizungen in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Insgesamt waren in Maxdorf neun Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und mehrere Polizisten im Einsatz. In den vergangenen Monaten war es immer wieder in Schulen in Rheinland-Pfalz zu ähnlichen Vorfällen gekommen.