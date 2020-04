171 Männer sofort isoliert

Ludwigshafen.Die Stadt Ludwigshafen hat die Bewohner einer Oggersheimer Sammelunterkunft für Asylbewerber unter Quarantäne gestellt. Wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilte, wurden zwei Personen aus der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet. Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden. Die 171 männlichen Bewohner dürfen die Unterkunft in den kommenden zwei Wochen nicht verlassen. Die Quarantäne sei für alle gleichermaßen angeordnet worden, da die Menschen Gemeinschaftseinrichtungen nutzen und sich Räumlichkeiten teilen, heißt es in einer Mitteilung.

Fünf weitere Fälle gemeldet

„Wir ergreifen konsequent alle erforderlichen Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Deshalb haben wir diesen Schritt vollzogen. Wenn Menschen nah miteinander leben, ist die Gefahr, dass das Virus sich verbreitet, einfach gegeben“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) erklärte: „Wir informieren die Bewohner, was nun zu tun ist, und warum wir welche Entscheidungen treffen mussten.“ Die Versorgung der Menschen werde gewährleistet, die Verwaltung sei gerüstet.

Unterdessen ist die Zahl der Infizierten in Ludwigshafen am Mittwoch nach Informationen des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-kreises um fünf auf 91 gestiegen. Im Kreis stieg die Zahl um acht auf 121 Erkrankte. jei

