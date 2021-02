Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind bislang 18 Menschen mit Corona-Mutationen den Behörden gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises auf Nachfrage dieser Redaktion. Im Rhein-Pfalz-Kreis seien es 13 Fälle, in Speyer und Frankenthal jeweils zwei. Bei den Menschen mit Corona-Mutationen gebe es keine Hotspots. Vielmehr handle es sich um Einzelfälle, teilweise innerhalb einer Familie. Der Krankheitsverlauf unterscheide sich nicht von den anderen Corona-Infizierten, so die Sprecherin der Kreisverwaltung weiter.

Die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen ist bis Freitagnachmittag um 13 auf 6723 gestiegen. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gemeldet. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen blieb unverändert bei 43,5. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt sie bei 53,7 und in Frankenthal bei 67,7.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021