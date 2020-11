19 Millionen für Sanierungen

Ludwigshafen.Nach Corona-Ausbrüchen an etlichen Ludwigshafener Schulen sind derzeit 103 Jugendliche und sieben Lehrkräfte infiziert. Wie die Aufsichtsbehörde ADD auf Nachfrage dieser Redaktion weiter erklärte, befinden sich 988 Schüler und 38 Lehrer aktuell in Quarantäne. In einigen Klassen läuft deswegen ein Fernunterricht. Diese Entwicklung war aber am Montag kein Thema im Schulträgerausschuss. Keine

