Ludwigshafen.Die Zusteller des Briefzentrums der Deutschen Post in Ludwigshafen haben im Jahr 2020 rund 2,4 Millionen Pakete und etwa 19,5 Millionen Briefe ausgetragen. „Kurz vor Weihnachten stellten wir an unserem Spitzentag allein 16 400 Pakete und 104 000 Briefe zu“, wird Frank Steinbrenner, Leiter der Postniederlassung Mannheim und zuständig für Ludwigshafen, in einer Mitteilung zitiert. In der Vorweihnachtszeit seien zu den 76 Paket- sowie 64 Verbund- und Briefzustellern 20 zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt worden, um der durch den Lockdown befeuerten Paketflut Herr zu werden. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021