Ludwigshafen.Eine unbekannte Frau hat mit dem Enkeltrick bei einer 82-jährigen Ludwigshafenerin 20 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die angebliche Nichte angerufen und vorgegeben, dass sie dringend den Betrag für den Erwerb einer Wohnung brauchen würde. Zusammen mit einem vermeintlichen Notar, der sich für den Kauf als zuständig erklärte, hatte die Trickdiebin die Seniorin so sehr unter Druck gesetzt, dass sie letztlich das Geld bei der Bank abhob. Sie übergab die Summe einer angeblichen Mitarbeiterin des Notars. Die Abholerin ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat schwarze glatte Haare.

Sechs Fälle erfolglos

Am Mittwoch wurden der Polizei in Ludwigshafen binnen zwei Stunden insgesamt sechs weitere Fälle mit dem Enkeltrick gemeldet. Diese blieben jedoch alle erfolglos, weil die Angerufenen rasch das Gespräch beendeten. Ein junger Mann hatte sich bei einem 85-jährigen Mann als Enkel ausgegeben, der für einen Autokauf 10 000 Euro benötige. Der Senior schaltete richtig. Er rief bei seiner Tochter an und bat sie, den richtigen Enkel zu kontaktieren, um die Aussage zu verifizieren. Eine 75-Jährige wurde mit „Hallo Oma“ am Telefon begrüßt. Da der Seniorin die Stimme nicht bekannt vorkam, legte sie gleich auf.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019