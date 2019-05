20-Jährige sexuell belästigt

Ludwigshafen.Die Polizei sucht zwei Männer, die in der Ludwigshafener Innenstadt eine Frau belästigt haben sollen. In einer Pressemitteilung hieß es, dass die 20-Jährige sich in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr nach dem Besuch einer Diskothek in der Fußgängerzone auf der Straße aufhielt. Dort wurde sie von zwei jungen Männern angesprochen. Im Laufe des Gespräch fassten sie ihr an Gesäß, Hüfte und Busen. Erst als eine Gruppe Passanten vorbeilief, flüchteten sie. Die Verdächtigen sollen zwischen 1,65 und 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein, hatten einen dunklen Hautteint und schwarze Haare. Zeugen, speziell die erwähnten Passanten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen – per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621/963 21 22. fab

