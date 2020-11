Ludwigshafen.Ein 20-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Ludwigshafen von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 6.40 Uhr zu Fuß in der Maudacher Straße unterwegs, als er die Straße überqueren wollte. Hierbei erfasste ihn ein 48-Jähriger mit seinem Pkw. Durch den Aufprall zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

