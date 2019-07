20 Notrufe nach Garagenbrand

Ludwigshafen.Ein Brand in Ruchheim hat nach Polizeiangaben vom Dienstag einen Sachschaden von rund 150 000 Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand. Am Montag gegen 22 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand einer Garage im Pater-Kolbe-Weg gerufen worden. Etwa 20 Anwohner hatten die Rettungskräfte per Notruf alarmiert.

Die Flammen drohten auf das Dach des direkt angebauten Einfamilienhauses überzugreifen. Das Feuer an der Garage konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr deckte das Dach des Wohnhauses großflächig ab, um Glutnester zu finden und zu beseitigen.

Nach Angaben der Stadt war die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, mit sieben Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt. An dem Einsatz beteiligt waren auch der Rettungsdienst und die Polizei. Die aufwendigen Löscharbeiten endeten in der Nacht gegen 1.30 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Während des Einsatzes kam es durch den sich ständig drehenden Wind zu einigen Anrufen über Brandgeruch im Stadtgebiet. Dieser gelangte bis zum St. Marienkrankenhaus, woraufhin dort die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr alarmiert wurde. Diese gab jedoch schnell Entwarnung.

Bei der Begehung des Krankenhauses konnte festgestellt werden, dass der Geruch über ein offen stehendes Fenster eingedrungen sei. Ursache für den Geruch sei der Brand in Ruchheim gewesen. kph

