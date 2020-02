2000 Gäste feiern Party

Ludwigshafen.Bei der Altweiberfasnacht in der Eberthalle haben rund 2000 Besucher bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. Die Band Grand Malör und die beiden DJs Didi und Mr. Propeller sorgten für ausgelassene Stimmung. Eine Party können die Narren erstmals auch am Sonntag ab 11.11 Uhr am Theaterplatz feiern. Die Veranstaltung gilt als Ausgleich dafür, dass der Fasnachtsmarkt am Berliner Platz wegen der Hochstraßen-Sperrung ausfällt. ott (Bild: Tröster)

