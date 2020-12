2021 wieder mit Glühwein

Ludwigshafen.Normalerweise ist der Weihnachtsbaumverkauf der Kolpingjugend St. Albert Pfingstweide ein vorweihnachtlicher Treffpunkt für die Bewohner. Im Laufe der Jahre hat sich aus dem Verkauf ein Weihnachtsmarkt entwickelt, auf dem man verweilen und Nachbarn treffen konnte. Doch dieses Jahr fehlte der gemütliche Teil, es gab nur den Baumverkauf auf dem Parkplatz der katholischen Gemeinde und einen kleinen Verkaufsstand mit selbst gemachten Dingen. Es durften nur fünf Leute in den Verkaufsbereich, und nur mit Maske. „Die Leute stehen Schlange, aber das ist in jedem Jahr so. Wir haben 100 Bäume, zehn weniger als im vergangenen Jahr“, sagte Maria Lajin, Vorsitzende der Kolpingjugend.

Bei den Bäumen handelte es sich um klassische Nordmanntannen von einem Hof im Sauerland – in verschiedenen Größen zum Preis von 18 bis 28 Euro. „Wenn Bäume übrigbleiben, werden diese an die Tafel gespendet, wie in den Vorjahren. Der Erlös des Verkaufs geht in diesem Jahr an Mahlzeit LU“, so Lajin. Dabei handelt es sich um ein Projekt der katholischen Kirche und des Heinrich-Pesch-Hauses, bei dem täglich eine warme Mahlzeit an Bedürftige ausgegeben wird.

Das Angebot entstand während der Corona-Einschränkungen im Frühjahr, als viele soziale Einrichtungen ihre Arbeit reduzieren mussten. Für die Kolpingjugend ist dies ein Zeichen der Solidarität in Krisenzeiten, das es zu unterstützen gilt. In den Vorjahren wurden viele Projekte bereits durch die Aktion unterstützt, zum Beispiel die Jugendfarm Pfingstweide, das Caritaszentrum St. Martin, das Straßenkinderprojekt Butterflies in Indien und ein Projekt von Kolping Brasilien.

Viele Menschen glücklich machen

Für Leute, die zu einer Risikogruppe gehören, gab es sogar die Möglichkeit, Bäume im Voraus zu reservieren. Sieben Kinder und Jugendliche halfen beim Verpacken und Verkaufen. „Ich bin hier seit elf Jahren aktiv. Ich finde es eine coole Aktion, weil man viele Menschen damit glücklich machen kann“, sagte die 17-jährige Natalie Jaschinski, die an der Kasse im überdachten Zelt saß. „Dieses Jahr ist eine andere Atmosphäre, man kann nicht auf dem Weihnachtsmarkt zusammensitzen“, meinte Jaschinski.

Die Jugendlichen waren schon als Kinder bei der Aktion mit dabei, so auch die 15-jährige Simone Beoles, die mit Natalie an der Kasse saß: „Ich mache seit zehn Jahren mit. Es macht Spaß, und es wäre ein seltsames Gefühl, wenn es nicht mehr stattfinden würde.“

Unter den Weihnachtsbaum-Käufern war auch der frühere Pfarrer von Oppau und Pfingstweide, Georg Müller. „Ich war hier bis 2016, nun bin ich in Schifferstadt. Ich werde von der Kolpingjugend immer herzlich zum Weihnachtsmarkt eingeladen und komme gerne auf eine Bratwurst und einen Glühwein vorbei. In diesem Jahr weiß man nicht, was kommt, es wird weitreichende Maßnahmen wegen Corona geben, alles ist emotional aufgeladen“, so Müller. Man müsse abwarten, ob Gottesdienste stattfinden können, auf jeden Fall gebe es viele Alternativen, zum Beispiel Hausbesuche, Anrufe oder eine Briefaktion der Sternsinger. „Die Kontakte sollen erhalten bleiben. Und im nächsten Jahr gibt es wieder Glühwein.“

