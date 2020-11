21-Jähriger will Cola-Flasche von Frau stehlen und schlägt ihr gegen den Kopf

Ludwigshafen.Ein 21-jähriger Mann hat am Samstagabend in Ludwigshafen versucht eine Cola-Flasche einer 49-jährigen Frau aus deren Fahrradkorb zu entwenden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 21 Uhr vom Einkaufen auf dem Nachhauseweg. Ihre Einkäufe befanden sich in ihrem Fahrradkorb. Sie bemerkte, dass der Mann versuchte, die Flasche aus dem Korb zu nehmen und forderte ihn auf, dies zu lassen. Sie griff nach der Flasche. Der 21-Jährige schlug ihr unvermittelt gegen den Kopf.

Der 21-Jährige wurde von einem gleichaltrigen Mann begleitet, der bei der Tat in der Ludwigstraße jedoch nicht aktiv mitwirkte. Ein unbeteiligter Zeuge trennte die beiden 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei von der Frau. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert: Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,63 und 2,41 Promille. Die beiden sind für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen worden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

