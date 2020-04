22 neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist am Montag auf 139 gestiegen. Dies sind 22 mehr als am Freitag, so die Angaben des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreises. 159 Menschen sind im Rhein-Pfalz-Kreis positiv auf Covid-19 getestet – 17 mehr als am Freitag. Vergleichszahlen vom Wochenende gibt es nicht. Das Bürgerinfotelefon der Stadt unter 0621/504-60 00 ist auch an den Osterfeiertagen jeweils von 9 bis 16 Uhr erreichbar. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020