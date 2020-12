23 500 Essen an Bedürftige ausgegeben

Ludwigshafen.Der Freitagmittag präsentiert sich mit ziemlich kühlen Temperaturen. Dennoch finden sich auf dem Parkplatz des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) immer wieder Menschen ein. Sie holen sich ein warmes Mittagessen ab, das in der Küche des HPH-Hotels frisch zubereitet wurde. Die katholische Bildungsakademie hat gemeinsam mit den katholischen Gemeinden Ludwigshafens die Aktion „Mahlze!t LU“ auf die Beine gestellt. Initiiert wurde sie von Pater Tobias Zimmermann. Seit April wurden bereits mehr als 23 500 Essen ausgegeben, erzählt Ulrike Gentner, stellvertretende HPH-Direktorin. Organisationen, Unternehmen sowie Privatleute unterstützen „Mahlze!t LU“.

Pro Tag gehen durchschnittlich 100 Essen über die Theke, so Küchenleiter Klaus Fendel. Am Freitag wurde zum vorerst letzten Mal Essen ausgegeben: Die Aktion macht eine Weihnachtspause, bevor es am 4. Januar weiter geht. Am Dienstag gab es bei „Weihnachten to go“ mit Gänsekeule, Knödel und Rotkraut ein richtiges Festessen. „Das konnten wir nur dank einer größeren Spende machen“, sagt Gentner.

Dieses Mal steht ungarisches Gulasch auf dem Speiseplan. Dazu gibt es Pudding: „Wir haben drei Sorten: Schokolade, Vanille und Karamell“, sagt Auszubildende Saviana Calafato, die neben einer Mahlzeit auch ein paar freundliche Worte mit auf den Weg gibt. Ein Mittsechziger läuft zu der kleinen Hütte, wo das Essen in Boxen ausgegeben wird. „Ich komme nicht immer, da ich zeitweise noch Nebenjobs habe“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In den kommenden Tagen wird er das gute Essen vermissen, verrät er.

Nach ihm ist Maria an der Reihe. Sie komme oft her, erzählt die alleinstehende Frau. „Ich bringe ab und zu auch einer Nachbarin etwas mit, die nicht laufen kann.“ Wenn Maria von dem Essen redet, gerät sie ins Schwärmen. „Es ist außerordentlich gut zubereitet.“ Maria nimmt sich Mandarinen und Äpfel. „Obst ist ja gesund“, sagt sie lachend, bevor sie heim läuft. Marcel findet es gut, dass es das Angebot für Leute gibt, wenn das Geld am Monatsende knapp wird. „Und es schmeckt definitiv.“

Vor allem ältere Menschen nehmen das Angebot wahr, erzählt Calafato. Viele Obdachlose seien darunter. Bernd kommt normalerweise drei bis viermal die Woche. Der Vegetarier schätzt an dem Angebot, dass das Essen in der Regel fleischlos ist. Gulasch isst er folglich nicht: „Ich kann ihnen aber zwei Puddings geben“, sagt Saviana Calafato. „Oh ja, da haben Sie mir sehr geholfen“, bedankt er sich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020